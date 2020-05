esclusiva Riparte la B. Ascoli, Di Maso: "Carichi e motivati per ripartire. Ci solleveremo"

Non solo la Serie A, anche la Serie B riprenderà il suo corso: tra le formazioni più agguerrite, col fine di risollevare una stagione che finora ha prodotto anche meno di quanto meritato, c'è l'Ascoli.

I microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il vice presidente vicario del club marchigiano Andrea Di Maso.

La Serie B ripartirà: come è stata accolta in casa Ascoli la notizia?

"Abbiamo accolto benissimo questa notizia, siamo pronti a ripartire e felici di farlo. Ho visto una squadra molto carica e motivata, i ragazzi fisicamente stanno bene, possiamo e dobbiamo risollevarci. Sono molto fiducioso".

Una stagione di alti e bassi: questa lunga sosta può essere stata utile per togliersi di dosso un po' di negatività?

"Ma non c'era nessuna negatività, non c'è mai stata. Il momento di alti e bassi può starci, nella vita come nello sport sono cose che succedono. Sono comunque certo che alla ripresa vedremo una squadra diversa, con una nuova carica, anche data da mister Abascal: lo vedo molto determinato, contiamo molto su di lui".

Cosa vi aspettate dal tecnico?

"Quello che abbiamo visto nella gara di Livorno. Un gruppo carico e determinato, e del buon gioco".