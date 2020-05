esclusiva Riparte la B. Dg Cittadella: "Affrontiamo qualcosa di anomalo, ma con entusiasmo"

Per un commento quasi a caldo in merito alla ripresa del campionato di Serie B, fissata al 20 giugno, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il Dg del Cittadella Stefano Marchetti. Che si è così espresso in merito: "Con il calcio, probabilmente, riparte un po' anche la vita, seppur in modo anomalo, perché senza pubblico è diverso, dà uno strano effetto, e comunque c'è un po' di apprensione per i contatti fisici: ma è chiaro che tornare in campo vuol dire tornare a vivere. Il 20 giugno è una data che sembra lontana, ma in realtà è vicina se si considera che si deve rimettere in forma un gruppo che è fermo da mesi, giocare ogni tre giorni rappresenterà delle insidie, ma tutto sta nel capire come gestire la situazione: perché la gestione sarà diversa. A ogni modo affronteremo qualcosa di anomalo, ma lo faremo con entusiasmo".