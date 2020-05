esclusiva Riparte la B. Dg Cremonese: "Undici gare per lasciare zona rossa della classifica"

Una stagione nata non sotto la migliore delle stelle, una squadra costruita per lottare e centrare la promozione in A ma una classifica che parla di zona playout, al netto di una gara da recuperare. Questo il campionato della Cremonese, almeno fino a marzo.

Ma adesso il calcio ha deciso di ripartire, e i grigiorossi avranno l'opportunità di ribaltare qualsiasi verdetto. Come ha confermato, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, il Dg Paolo Armenia.

Alla fine il responso: anche la B è pronta al via. Come avete accolto la notizia?

"Siamo in linea con quanto aveva auspicato la nostra lega, quindi felici di riprendere il 20 giugno, e speranzosi di recuperare le posizioni che devono portarci fuori dalla zona rossa della classifica".

Come ha trovato la squadra?

"Abbiamo da poco cambiato il mister, che ha potuto giocare una sola gara. In questo lungo periodo di stop ha potuto lavorare, studiare le altre gare, adesso farà una mini preparazione che darà il via a un campionato che deve necessariamente essere diverso. Prenderà il via una stagione nuova, ci saranno forse valori diversi, dobbiamo essere pronti".

Parlava di nuovo campionato: cosa non ha funzionato fino a marzo?

"Sicuramente sono stati commessi degli errori, ma ora è difficile dire quali. A ogni modo abbiamo 11 gare da giocare, siamo fiduciosi, e avremo modo di valutare effettivamente il trend stagionale: se cambierà vorrà dire che gli errori commessi non sono poi così tanti, altrimenti saranno opportune valutazioni diverse".