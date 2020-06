esclusiva Riparte la B. Spezia, Acampora: "Giocare senza tifo sarà impegnativo mentalmente"

vedi letture

Quasi ai nastri di partenza la Serie B, che il 20 giugno riprenderà il suo corso: ieri sono stati stilati i calendari, un ulteriore passo verso il nuovo via alla stagione.

In attesa di capire quali saranno gli orari, ma per captare le sensazioni di questo momento, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, hanno contattato il centrocampista dello Spezia Gennaro Acampora.

Alla ripresa manca sempre meno: che aria tira in casa Spezia?

"C'è davvero molto entusiasmo per il ritorno in campo, la voglia è davvero tanta, soprattutto dopo un lungo e anomalo stop come questo, ben diverso da quello estivo. Abbiamo da diversi giorni ripreso anche gli allenamenti collettivi, per quanto ci fossimo sempre tenuti attivi, ma ora ci stiamo proprio mettendo in riga per riprendere al meglio il finale di stagione".

Finale di stagione con i valori forse azzerati: cosa conterà di più, l'aspetto mentale o quello fisico?

"Probabilmente più l'aspetto fisico, perché stando fermi due mesi riprendere con gare di 90' sarà arduo, ma noi disponiamo di una rosa di qualità, quindi metteremo più che mai il massimo per centrare quelli che sono i nostri obiettivi. Adesso sarà anche possibile sfruttare i cinque cambi, idea più che giusta, essere tutti al top sarà fondamentale".

Lo stop è arrivato nel vostro momento migliore...

"E' vero, dopo un inizio non esaltante ci siamo ripresi e abbiamo fatto molto bene, ora daremo ancora di più perché ci attende un campionato diverso da quello che abbiamo lasciato, adesso sarà molto più impegnativo, anche perché giocare senza pubblico può incidere a livello di testa, non è bello giocare con gli stadi vuoti, specie per squadra come noi che hanno un pubblico importante. Però dobbiamo portare a termine un percorso".