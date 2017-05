© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Derby in vista tra Salernitana ed Avellino per Stefano Lanini. Il terzino destro classe 1994 del Fano sta portando a termine una stagione contrassegnata da standard di rendimento altissimi, che stanno scatenando una vera e propria bagarre di mercato nei suoi confronti. Ex Under 20 sotto la guida di Chicco Evani, Lanini è pronto ad un'estate da protagonista.