ESCLUSIVA TMW - Salernitana, in arrivo il centrocampista Rizzo

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico Gaetano

La Salernitana si prepara a piazzare un altro colpo di mercato pescando dagli svincolati. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com l'agente Paolo Paloni è infatti giunto in sede per chiudere l'accordo per il centrocampista classe '91 Giuseppe Rizzo, la passata stagione al Vicenza. In giornata sono attese novità e probabilmente anche l'annuncio del club campano.