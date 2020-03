esclusiva Salernitana, Mezzaroma: "Il Governo aiuti il calcio con gli incassi delle scommesse"

La decisione del Governo di far effettuare le manifestazioni sportive a porte chiuse per tentare di limitare l'epidemia di Coronavirus che ha colpito il nostro paese ha, di fatto, privato le società calcistiche degli incassi derivanti dagli stadi. Una voce che in Serie A ha un perso relativo, ma che in Serie B e Serie C rappresenta una parte importante del bilancio. A questo proposito la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha sentito il parere di Marco Mezzaroma co-patron della Salernitana. "Sicuramente questa decisione pesa in maniera forte sulle categorie inferiori alla Serie A - spiega -. Gli incassi da botteghino hanno una incidenza importante sui nostri bilanci. In più le porte chiuse porta anche a galla la problematica legata al rapporto con i nostri abbonati. È vero che è una situazione dipendente da una causa di forza maggiore, ma oltre al danno dai mancati incassi da stadio, c'è anche il rischio di dover affrontare un rinborso".

In questo senso sarebbe auspicabile un supporto da parte del Governo?

"Mi rendo conto che ci siano dei settori specifici maggiormente colpiti del nostro ma stiamo valutando anche noi come lega alcune possibilità come una decontribuzione o degli sgravi fiscali. Secondo me sarebbe anche interessante da valutare anche la possibilità di riservare al movimento calcistico una quota parte dei ricavi che lo Stato incamera dalle scommesse".

Intanto alcuni presidenti avrebbero preferito il blocco al campionato per limitare le perdite sul fronte degli incassi.

"Credo che una situazione del genere porti tutti noi a prendersi una parte di responsabilità e a fare dei sacrifici. In questo senso il disputare le gare a porte chiuse sia il male minore. Ma è chiaro che gli introiti siano intaccati mentre i costi, anche in relazione ai controlli medici a nostro carico imposti dal Governo, aumentino".

Sul fronte dei controlli che ogni club è obbligato però manca un po' di chiarezza...

"In particolare manca un protocollo su quale tipo di controlli dobbiamo fare e come comportarci in caso si accertino casi a rischio".