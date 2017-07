ESCLUSIVA TMW - Salernitana, nuovo assalto allo svincolato Urso

La Salernitana fa sul serio per Francesco Urso. Il centrocampista, di recente svincolato dal Vicenza, è stato oggetto di un nuovo assalto da parte del club campano, intenzionato a sferrare l’offensiva decisiva per avere la meglio su una concorrenza numerosa. L’ultimo club ad avere sondato il terreno per il giocatore era stato il Venezia, senza trovare tuttavia la quadra dal punto di vista economico.