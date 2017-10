ESCLUSIVA TMW - Salernitana, obiettivo Popescu ma c'è anche il Carpi

Fonte: Tommaso Maschio

Già cercato in estate, Stefan Popescu potrebbe infine passare dal Modena alla Salernitana: stando a quando da noi raccolto, il difensore è un obiettivo concreto per la formazione di Bollini, ma in questo momento anche il Carpi ha raccolto informazione sul rumeno, libero di accasarsi senza indennizzo dopo l'esclusione dai campionati della formazione emiliana.