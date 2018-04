ESCLUSIVA TMW - Salernitana, occhi su Rinaldi del Messina

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Un’idea per il futuro. La Salernitana guarda in casa Messina. Piace il portiere classe 98 Fabio Rinaldi, assistito da Domenico Cecere, che in passato ha difeso i pali di numerose squadre. La Salernitana ci pensa e studia la situazione. Nel mirino c’è Rinaldi...