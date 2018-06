ESCLUSIVA TMW - Salernitana, per la fascia sinistra piace Giron del Bisceglie

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Possibile ritorno in Campania e in Serie B per Maxime Giron. Classe '94, con trascorsi all'Avellino, il terzino sinistro francese è in scadenza di mercato con il Bisceglie, che lavora per il rinnovo. Complicato, però, perché sul giocatore c'è il pressing di diverse squadre di Serie C di alta fascia, e non solo: contatti con la Salernitana, interessata a rinforzarsi con un profilo di questo tipo in quel settore.