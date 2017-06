ESCLUSIVA TMW - Salernitana, pressing per Urso del Vicenza

Tra le tante occasioni offerte dal mercato di cadetteria, certamente la retrocessione del Vicenza rappresenta un bacino utile al quale cercare di attingere. La necessità di monetizzare da parte dei veneti si sposa con la volontà di investire da parte di alcuni club cadetti, ed è inevitabile che alcuni giocatori di livello e prospettiva possano finire al centro di dinamiche di mercato. E' il caso di Francesco Urso, laterale biancorosso che piace non poco alla Salernitana. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Tmw i campani stanno alzando il pressing in attesa dello spiraglio per un'offerta decisiva.