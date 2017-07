ESCLUSIVA TMW - Salernitana, pressing su Bifulco: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dal prestito al Carpi, Alfredo Bifulco è pronto per una nuova esperienza in Serie B. Tante le trattative aperte per il Napoli e per l'agente Delle Donne, tra queste ci sarebbe anche la Salernitana. Proseguono i contatti, serve convinzione da entrambe le parti perché si chiuda ma non sono esclusi inserimenti da parte di altri club di B nelle prossime ore.