ESCLUSIVA TMW - Salernitana, si pensa a Capuano per la panchina

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, la Salernitana avrebbe valutato il profilo di Eziolino Capuano come eventuale sostituto di Alberto Bollini nel caso in cui quest'ultimo non dovesse restare. Il tecnico di origini salernitane, protagonista della salvezza ottenuta dal Modena, piace anche alla Sambenedettese ed al Vicenza che potrebbe ingaggiarlo in caso di retrocessione in Lega Pro.