ESCLUSIVA TMW - Samp, per Ilicic la distanza resta, ma si lavora per limare

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Sampdoria continua a lavorare per il fantasista della Fiorentina Josip Ilicic. La forbice fra domanda e offerta resta sempre ampia (5,5 milioni la richiesta viola, 3,5 la risposta dei blucerchiati), ma le parti stanno cercando di limare la distanza per trovare un accordo e formalizzare il passaggio di proprietà. La chiusura dell'affare però non è scontata.