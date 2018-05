ESCLUSIVA TMW - Seconde squadre, Varini: "Di sbagliato solo l'annuncio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il comunicato pubblicato dalla FIGC poche ore fa ha di fatto dato il via allo sbarco delle seconde squadre in Serie C. Pochi minuti dopo la Serie B, attraverso le parole del suo presidente Mauro Balata, ha espresso il proprio malcontento per una riforma fatta "con totale assenza di confronto". A tal proposito TuttoMercatoWeb.com ha contattato alcuni dirigenti della cadetteria per raccogliere le loro opinioni. Queste, di seguito, quelle di Massimo Varini, ds della Pro Vercelli: "Nei campionati più importanti d'Europa le seconde squadre ci sono e personalmente non ci vedo niente di male. Leggendo le regole per la composizione delle stesse, poi, le reputo molto restrittive e questo renderà sicuramente alle big della massima serie il compito non certo semplice. Allo stesso tempo, però, il loro ingresso porterà maggiore visibilità, ricavi da sponsorizzazioni alla Serie C, un campionato che ha vissuto moltissime situazioni di pesante crisi economica, e obbligherà le stesse società di Lega Pro ad investire sui settori giovanili smettendo di puntare solo e soltanto sui giocatori in prestito dalle big. L'unica cosa che non mi è piaciuta è stato l'annuncio di Costacurta arrivato attraverso un'intervista. Una cosa palesemente all'italiana"

Per quanto riguarda la Serie B fa molto discutere la possibilità che le seconde squadre possano essere promosse. Che ne pensa?

"In Spagna funziona così e non è così semplice per le formazioni B essere promosse ed arrivare in seconda divisione. La riprova arriva dal fatto che il Real Castilla, la seconda squadra del Real Madrid milita in terza divisione. In seconda divisione, invece, ci sono solo Barcellona B e Siviglia Atletico, peraltro tutte e due in zona retrocessione".