ESCLUSIVA TMW - Signorelli: "Giusta la strada per fare il bene del Livorno"

"Siamo contenti di quello che il club ci ha permesso di fare, lo siamo sia io che il mister, ma adesso sarà il campo a dover parlare": nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, esordisce così il Ds del Livorno Elio Signorelli. Che ha poi spaziato su quello che sarà il corso della stagione.

Un mercato iniziato in sordina, qualche mugugno da parte della piazza, poi i botti finali: si può ripartire tutti uniti?

"Posso garantire che come società avevamo stilato una determinata strategia che abbiamo portato avanti proprio come ci eravamo prefissati. Non siamo infatti allarmati da questo avvio di stagione, dobbiamo solo pensare a centrare quanto prima la salvezza per mantenere la categoria poi vedere di gara in gara quello che succederà. Può sembrare una frase fatta, ma c'è stata davvero una sinergia completa che porta avanti un progetto".

Determinanti e coraggiose anche le cessioni e i mancati rinnovi, dopo un anno difficile del vento nuovo serviva.

"Tutto quello che abbiamo fatto è stato condiviso tra tutti, ma so che a Livorno certe nostre mosse possono non essere piaciute: un club, però, deve anche fare un percorso nel quale possono starci le contestazioni e i malumori. Ma noi dovevamo fare il bene del Livorno, e questa è la strada".

Quale è stato, magari per tutta una serie di contingenze, il colpo di mercato che le ha dato maggiori soddisfazioni?

"Ogni trattativa ha la sua sfumatura, i suoi passaggi. Solo per fare un esempio, nelle ultime tre ognuna ha avuto il suo perché. Viviano lo aveva avuto Breda, Marras era felicissimo di tornare in B e voleva chiudere quanto prima con noi, Brignola abbiamo dovuto convincerlo perché era frastornato da mille voci: ognuna a modo suo è stata soddisfacente".

Mercato comunque capitolo chiuso. Quanto è importante la sosta per amalgamare la nuova rosa?

"Per noi la sosta è importantissima, eravamo un cantiere aperto mentre ora sono definite le cose: il nostro campionato inizia adesso, fino a gennaio saremo questi perché vogliamo dare la possibilità ai nostri giovani di crescere, ma ora il mister potrà lavorare con un gruppo completo. Vogliamo dare nuovo entusiasmo alla città, io spero che i tifosi stiano vicini ai ragazzi perché davvero lo meritano: abbiamo bisogno del nostro pubblico, è una componente fondamentale in un campionato".