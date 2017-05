ESCLUSIVA TMW - Silva: "Ascoli, ferma la Ternana per i tuoi tifosi"

© foto di Federico De Luca

Dici Ascoli e Ternana e ti viene in mente il 2013. Ternana praticamente salva, Ascoli che si gioca tutto a Terni: una vittoria può alimentare le speranze di salvezza dei bianconeri. E invece no. 11 maggio, ascolani subito in vantaggio con Ricci. Al 63' il pareggio della Ternana su calcio di rigore. Ed ecco che l'Ascoli vede il baratro. Domani in terra marchigiana una partita che sportivamente può riscrivere la storia. I bianconeri sono salvi, la Ternana si gioca la salvezza senza passare dai playout. Ecco che torna di moda quella partita, quel 2013 che per l'Ascoli fu annata maledetta. Il gol di Vitale delal Ternana la fotografia di quella stagione. "L'Ascoli è salvo, la Ternana potrebbe salvarsi: all'epoca era al contrario. Ricordo grande tensione, sbagliammo anche un rigore. C'era tanta delusione, perché dopo quel pareggio della Ternana abbiamo visto il baratro", ricorda a TuttoMercatoWeb Massimo Silva, che quell'anno guidava l'Ascoli.

Insomma, sulla carta la Ternana è favorita. Però l'Ascoli può chiudere bene il campionato, regalando una gioia ai suoi tifosi.

"C'è rivalità tra le due tifoserie, in memoria di quel precedente. Le motivazioni però sono diverse, possono fare la differenza. Questa partita conta tanto per i tifosi, ma credo anche per la squadra: l'Ascoli non regalerà niente a livello di prestazione".

Altroché partita dal risultato scontato...

"Per i tifosi è importante. All'epoca la Ternana ci mandò giù con quel pareggio perché poi andavamo a Cittadella e non ci bastava neanche il pareggio per fare i playout. Sì, l'Ascoli giocherà per i tifosi".

Lei è doppio ex. Domani da che parte sta?

"Diciamo che quell'episodio l'ho quasi dimenticato. Quasi".

Che finale in serie B, mister...

"Brescia-Trapani è una partita tutta da vedere. Un finale emozionante. Io penso che si faranno i playout".