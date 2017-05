ESCLUSIVA TMW - SPAL, Castagnetti: "Anno fantastico, spero di restare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i protagonisti del miracolo Spal targato Semplici c'è Michele Castagnetti, centrocampista classe '89 al suo secondo anno con la maglia degli estensi. Dopo aver trionfato in Lega Pro è arrivata anche la storica promozione in Serie A. Una grande emozione raccontata ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Nessuno se lo sarebbe aspettato ad inizio anno. L'obiettivo era quello di raggiungere una salvezza tranquilla, tanti giocatori come me non avevano mai militato in Serie B. C'erano squadre attrezzate come Hellas Verona, Frosinone e Spezia che hanno speso molto più di noi".

In estate ti ha cercato anche il Parma ma hai voluto fortemente restare a Ferrara.

"Non è stata una scelta difficile, non potevo farmi sfuggire l'opportunità di giocare in Serie B e anche se non avessimo vinto il campionato non mi sarei pentito della scelta che ho fatto. Sono soddisfatto della mia stagione e di tutta la squadra".

Il tuo futuro sarà ancora di marca spallina?

"Non lo so, ora mi vedrò con il direttore e capiremo quali sono i progetti. La mia speranza è di restare qui, affrontare la Serie A con questa maglia sarebbe fantastico".

Un aggettivo per giudicare mister Semplici?

"E' un mister preparato. Lavora bene e tiene in condizione la squadra".

Sei stato anche a Cosenza su volontà dell'allora ds Luigi Condò.

"A Cosenza sono stato bene anche se penso di non essermi riuscito ad esprimermi al meglio. Resta comunque un'esperienza positiva".

C'è qualcuno in particolar modo al quale ti senti legato?

"Sono molto legato al mio compagno di squadra ed amico Luca Mora, ritrovarlo qui per la doppia

promozione è stato bellissimo".