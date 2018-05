ESCLUSIVA TMW - Spezia, casting allenatore: spunta l’idea Calori

© foto di Federico Gaetano

Spezia alla ricerca di un allenatore. Tanti i profili al vaglio del club ligure per il dopo Gallo. E nelle ultime ore è emerso anche il nome di Alessandro Calori, che ha guidato il Trapani in B e quest’anno in Serie C. Calori è un profilo che piace. Lo Spezia valuta diversi nomi. In attesa della scelta definitiva, dopo Foscarini ecco anche l’idea Alessandro Calori...