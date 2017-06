ESCLUSIVA TMW - Spezia, Di Carlo verso l'addio: tre nomi per sostituirlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante un altro anno di contratto presente sull'accordo di Domenico Di Carlo con lo Spezia, la società ligure sembra essere intenzionata a cambiare guida tecnica nel corso dell'estate. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sono tre i nomi presi in considerazione in queste ore: Massimo Oddo, Andrea Mandorlini e Beppe Iachini. Tre tecnici che hanno esperienza anche nella massima serie per puntare, la prossima stagione, a dare l'assalto alla A.