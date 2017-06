ESCLUSIVA TMW - Spezia, domenica summit societario. E spunta l'idea Bonato

© foto di Federico De Luca

Appuntamento a domenica, per definire le strategie societarie. Lo Spezia programma il futuro, tra dirigenza e panchina (da capire se si andrà avanti ancora con Di Carlo oppure no). Entro i prossimi due giorni si capirà tanto sul futuro del club ligure. Per il ruolo di direttore sportivo ci sono stati dei contatti con Faggiano e Magalini, ma il nome che potrebbe prendere quota è quello di Nereo Bonato, reduce da una buona stagione all'Udinese. Lo Spezia valuta e riflette, tra allenatore e direttore sportivo...