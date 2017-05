ESCLUSIVA TMW - Spezia, fine settimana summit per il futuro

© foto di Federico Gaetano

Pochi giorni e poi sarà tempo di programmare il futuro. Fine settimana in casa Spezia si terrà un summit per pianificare le strategie, verranno decisi eventuali nuovi dirigenti (Faggiano in pole dopo il no di Angelozzi che rinnoverà il contratto con il Sassuolo) e il futuro di Domenico Di Carlo e di tutto lo staff tecnico. Situazione in evoluzione. Qualche giorno e poi sarà tempo di bilanci...