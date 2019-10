ESCLUSIVA TMW - Spezia, Gyasi: "Basta una scintilla per svoltare la stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un momento non facilissimo per lo Spezia, che sta però tentando la risalita grazie al lavoro giornaliero: prestazioni quasi mai pessime, ma qualcosa non va. Lo dice anche la classifica. Ma nell'ambiente bianconero si guarda al futuro con fiducia, come ha confermato, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l'attaccante dei liguri Emmanuel Gyasi.

Una vittoria che dà morale, e che vi proietta al meglio a sabato: come sta la squadra?

"Vincere a Pescara è stato sicuramente un risultato importante, non è stata una partita semplice ma ci ha dato il giusto morale per pensare alla Juve Stabia. Tornare a vincere era troppo importante per noi, anche perché abbiamo la giusta carica per tirarci fuori da questo momento non troppo esaltante".

Con la Juve Stabia, a ora, una sorta di scontro diretto: che gara ti aspetti?

"Conquistata la vittoria fuori, abbiamo come primo obiettivo quello di centrarla anche in casa, davanti al nostro pubblico, che ci sostiene sempre e merita di gioire con noi. E questo indipendentemente dall'avversario. Sappiamo comunque che, come noi, la Juve Stabia necessita di collezionare punti, sono in fiducia perché arrivano da qualche buon risultato, ma noi abbiamo la voglia di dare di più al "Picco", quindi faremo tutto il possibile".

Sotto esame, in questo periodo, l'attacco.

"E' vero, davanti stiamo un po' faticando a trovare il gol, ma ci sono giocatori forti, e ultimamente non ci è girata troppo bene, nonostante si riesca a creare molto. Parlo anche a livello personale, spesso ho fallito cose facili, ma sono convinto che ci riprenderemo, perché vedo come ci alleniamo".

Quale potrebbe essere la chiave di volta?

"Un episodio favorevole. Credo che sia solo una questione mentale, una volta che ci sbloccheremo sarà tutto diverso".

In tal senso può essere utile il ritorno di Galabinov?

"Assolutamente si, è un attaccante importante sia per noi che per la categoria".

A ogni modo, vedendovi giocare, lo Spezia non sembra una squadra in crisi. Quanto vi sentite in credito con la fortuna?

"Effettivamente abbiamo un buon livello di gioco, spesso teniamo noi il pallino e, come ho detto prima, creiamo molto. Facciamo bene, ci alleniamo bene e non meritiamo questa classifica: continuando a credere in quello che facciamo, torneremo presto a sorridere".