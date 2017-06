ESCLUSIVA TMW - Spezia, obiettivo Perinetti: il Direttore declina, resta al Venezia

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Spezia alla ricerca di un direttore sportivo per la prossima stagione. Il primo obiettivo è Giorgio Perinetti del Venezia, affare complicato e quasi impossibile perché il dirigente romano, pur lusingato dall'interessamento, rimarrà al Venezia. Perinetti continua il progetto arancioneroverde, con ambizioni e voglia di far bene al fianco di Pippo Inzaghi con la regia del Presidente Tacopina. Perinetti-Venezia, avanti insieme. E lo Spezia riflette sul nuovo ds: da Magalini a Faggiano fino a Bonato, tante idee per il futuro...