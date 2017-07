ESCLUSIVA TMW - Spezia, per Migliore si fanno avanti anche Parma e Bari

© foto di Federico Gaetano

Il Chievo è in pole per l'acquisto dallo Spezia di Francesco Migliore. Secondo quanto raccolto da TMW, però, i clivensi non sono i soli a lavorare il difensore. Migliore, infatti, piace molto anche in Serie B dove Parma e Bari si sono attivate per cercare di inserirsi e superare il Chievo nella corsa.