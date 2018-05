ESCLUSIVA TMW - Spezia, piace Morosini del Piacenza. Ma ci sono altri 3 club

Nonostante non abbia potuto disputare l'ultima parte di stagione, e difficilmente potrà rientrare nel corso dei play off promozione, il centrocampista classe '91 Tommaso Morosini del Piacenza si appresta a essere uomo mercato della prossima estate. Il calciatore, autore di tre gol e quattro assist in 20 presenze, ha infatti attirato l'attenzione di diversi club di categoria superiore come raccolto da Tuttomercatoweb.com. Si tratta dello Spezia, delle pericolanti Brescia e Virtus Entella, e del neopromosso Livorno, tutti club pronti a puntare su un calciatore rinato in Serie D con la maglia della Virtus Bergamo e rilanciato splendidamente fra i professionisti dal club emiliano bravo a crederci la scorsa estate.