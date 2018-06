ESCLUSIVA TMW - Spezia, può arrivare Corini. Ma solo con Lupo

Fonte: Nunzio Danilo Ferraioli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il nuovo allenatore dello Spezia potrebbe essere Eugenio Corini, reduce dalla non felice esperienza sulla panchina del Novara in questa stagione, ma solo a una condizione: che il nuovo direttore sportivo dei liguri sia Fabio Lupo. L'ex Palermo è infatti uno dei nomi caldi per sostituire Andrissi in riva al Golfo dei Poeti e qualora dovesse vincere la sfida con Guido Angelozzi e Andrea Grammatica punterà con forza sull'ex centrocampista.