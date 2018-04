ESCLUSIVA TMW - Spezia, rinnovo lontano per Maggiore. L'estate sarà bollente

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Classe 1998 con alle spalle oltre 50 presenze tra i professionisti, Giulio Maggiore è destinato a diventare uno dei giovani più ambiti della prossima sessione di mercato estivo. Il motivo è facilmente capibile: oltre alle qualità messe in campo dal 20enne spezzino (nazionale azzurro U20), c'è un contratto in scadenza a giugno 2019 che ha allarmato il suo club, lo Spezia, e allertato tante squadre intenzionate a puntellare la propria linea mediana. A rendere ulteriormente appetitosa la situazione di Maggiore, c'è una distanza importante riguardo offerta di rinnovo spezzina e richiesta: l'addio a giugno prossimo, in questo momento, appare molto concreto.