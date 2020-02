vedi letture

esclusiva Spezia, Scuffet: "A Pescara la svolta. Non molleremo fino alla fine"

Ad accogliere i microfoni di TuttoMercatoWeb.com nella sede dello Spezia, c'è il portiere bianconero Simone Scuffet, tra i maggiori protagonisti della cavalcata dei liguri. Il classe '97 fa poi il punto della situazione.

Un'inizio non semplice, poi la svolta: che primo bilancio puoi fare della tua avventura a Spezia?

"All'inizio è servito un po' di tempo per conoscerci e apprendere i meccanismi del mister, ma, al netto dei risultati, non sono mai mancate le prestazioni. Pagavamo più che altro il morale, gare come quella di Pordenone non aiutano, mentre partite come quella di martedì vinta con la Cremonese danno una forza diversa per il dopo, soprattutto poi se le partite sono tutte così ravvicinate".

Se a settembre vi avessero parlato del secondo posto, ci avreste creduto?

"Il nostro primario obiettivo era quello di toglierci dalla zona rossa, con l'unione di gruppo e la voglia i risultati sono arrivati. Però non dobbiamo dimenticare cosa abbiamo passato in quel primo mese e mezzo, la voglia di non mollare e la cattiveria non dobbiamo perderle perché la classifica è molto corta, al di la di quello che ora è il nostro posto nella stessa"

È quindi presto per parlare di obiettivi?

"Si, proprio perché si vede una classifica corta. E squadre come ad esempio l'Empoli stanno dando una svolta. Due partite possono cambiare molto gli equilibri".

Per voi quale è stata la gara spartiacque?

"Quella di Pescara. Non era un punto di non ritorno, ma se non avessimo vinto sarebbe stata dura. Come dice sempre il mister, le grandi squadre sono quelle che ribaltano il risultato".

A proposito del mister: come descriveresti Italiano?

"Il mister è uno che non molla mai, crede in quello che propone ma sa anche leggere i momenti del match, cambiando la sua idea di gioco senza alcun problema. Non è un integralista, questo denota intelligenza".