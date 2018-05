ESCLUSIVA TMW - Spezia, si lavora per la coppia Maiorino-De Zerbi

© foto di Insidefoto

Spezia al lavoro per la prossima stagione. Il ds Andrissi lascerà il club ligure, così come - probabilmente - l’allenatore Fabio Gallo. Per il campionato che verrà le idee sono Rocco Maiorino ds e Roberto De Zerbi allenatore. Lo Spezia programma il futuro, a caccia di allenatore e ds...