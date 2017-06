ESCLUSIVA TMW - Spezia, sondaggio della Ternana per Pulzetti

Fonte: Andrea Losapio

Secondo le ultime raccolte da TMW lo Spezia e Nico Pulzetti stanno portando avanti le trattative per il rinnovo del centrocampista in scadenza. Su di lui tuttavia c'è l'interesse forte della Ternana, club che potrebbe inserirsi in caso di fumata nera con i liguri.