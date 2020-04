esclusiva Spinelli e la cessione del Livorno: "Più di cosi non potevamo fare"

“I contatti con gli avvocati stanno andando avanti alla ricerca di una intesa che ancora non è stata trovata”, fa il suo esordio così Aldo Spinelli, presidente del Livorno, in merito alle voci di una fumata bianca per il passaggio del club labronico all’imprenditore olandese di origini libanesi Majd Yousif. “Per quanto riguarda la fideiussioni - continua il numero uno amaranto a TuttoMercatoWeb.com - non sono arrivate coì abbiamo deciso che rimarranno le nostre fino al 30 giugno. Quindi il Livorno sarà garantito dalla famiglia Spinelli a fronte di una caparra di acquisto da parte dell’acquirente di circa 500mila euro. Ottimista? Si anche perché più di così non possiamo fare. Adesso toccherà agli avvocati mettere a punto tutti i dettagli per il completamento dell’operazione”.