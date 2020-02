ESCLUSIVA TMW - Spinelli ha venduto il Livorno: "Stiamo preparando le carte"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

"Ventuno anni a Livorno non si cancelleranno mai. Io e la mia famiglia rimarremo per sempre tifosi amaranto". Con queste parole Aldo Spinelli, patron del club toscano, ha voluto raccontare ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com la trattativa in via di definizione per il passaggio di proprietà della società nelle mani di Majd Yousif, imprenditore libano-olandese proprietario della Share'ngo, azienda attiva anche in Italia per il noleggio di autovetture elettriche. "Abbiamo premura di chiudere, sia noi che l'acquirente - spiega Spinelli -. Noi vogliamo vendere e lui comprare".

Lunedì può essere il giorno buono per la fumata bianca?

"È solo questione di preparare le carte e poi ci sarà la firma. Mi auguro che gli avvocati facciano presto".

I tifosi si chiedono se il Livorno passa in mani solide. Può rassicurarli?

"Abbiamo chiesto tutte le garanzie bancarie e finanziarie necessarie per un'operazione del genere, sia per i sei mesi finali di questa stagione che per il futuro. In Yousif ho trovato una persona vogliosa di cominciare questa nuova avventura".

Per lei, invece, è il momento giusto per dire addio a Livorno?

"Credo di sì. È stata una coincidenza che proprio adesso si sia palesata questa opportunità. Credo sia stato un segno del destino. Per questo non posso che augurare tutta la fortuna del mondo sia al nuovo acquirente che al Livorno".

Il ricordo più bello dei suoi anni in amaranto?

"La Serie A. L'esordio a San Siro di fronte al presidente Carlo Azeglio Ciampi. Abbiamo vissuto stagioni molto belle nella massima serie, con anche una storica qualificazione europea. Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto: adesso è giusto lasciare a chi ha voglia e volontà di rilanciare verso il futuro. Abbiamo sempre garantito sicurezza e tranquillità finanziaria al Livorno e al suo titolo sportivo. Questo è un qualcosa di bello che porterò sempre con me".