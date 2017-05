ESCLUSIVA TMW - Ternana, c'è l'idea Drago per la panchina

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Ternana al lavoro per la prossima stagione. Non è scontata la permanenza di Fabio Liverani dopo la salvezza ottenuta anche grazie alla papera del portiere dell'Ascoli Ragni, infatti il club umbro valuta il profilo di Massimo Drago in vista del campionato che verrà. Drago un'idea della Ternana, situazione in evoluzione. E Liverani può andar via dopo pochi mesi...