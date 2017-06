ESCLUSIVA TMW - Ternana, da Fondi può arrivare anche Calderini

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Potebbe non limitarsi al ds Luca Evangelisti e al tecnico Sandro Pochesci il passaggio di tesserati dal Fondi alla Ternana in virtù dell'acquisto del club umbro da parte dell'Università "Niccolò Cusano". Secondo quanto racolto da TMW potrebbe, ifnatti, approdare in Umbria anche Elio Calderini, esterno offensivo classe 1988.