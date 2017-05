© foto di Giovanni Evangelista/TuttoLegaPro.com

Nel pomeriggio erano circolate delle voci su un possibile incontro fra l'attuale direttore sportivo del Vicenza Antonio Tesoro e il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo per parlare di un possibile futuro in società dell'ex Lecce. Incontro che però non sarebbe avvenuto come spiega Tesoro ai nostri microfoni: “Non ho mai sentito la Pro Vercelli o il suo presidente. Domani avremo un summit a Vicenza”.