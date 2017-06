ESCLUSIVA TMW - Torino, interesse in B per Candellone: c'è anche il Perugia

© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

Si muovono vari club per Leonardo Candellone, attaccante classe '97 di proprietà del Torino. Nella stagione che si è appena conclusa ha militato nel Gubbio dove in 33 presenze ha messo a segno sei reti. Adesso per lui si stanno profilando tre ipotesi, tutte in B: la Pro Vercelli, il Cittadella e il Perugia.