ESCLUSIVA TMW - Torino, la Ternana supera il Pordenone e ingaggia Candellone

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sembrava tutto fatto tra Candellone e il Pordenone: la firma era attesa in mattinata. E invece in extremis con forza è entrata in gioco la Ternana che attraverso il ds Luca Evangelisti è riuscita riprendere in mano la trattativa contattando anche l'entourage del giocatore, e a chiuderla in brevissimo tempo. E così Candellone il prossimo anno vestirà la maglia del club umbro.