ESCLUSIVA TMW - Torrente: "Bari e Venezia possono credere nel sogno della A"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Vittorie pesanti negli anticipi per Venezia e Bari, che ormai entrano a pieno titolo nella lotta per il salto diretto in serie A. Sono proprio lagunari e pugliesi a chiudere un quintetto di squadre racchiuso in appena tre punti e aperto dal duo Palermo-Parma, con la partecipazione del Frosinone. Saranno 20 giorni frenetici ed appassionanti anche nella zona per non retrocedere, con tanti scenari aperti. E' la magia della B, come sottolinea ai microfoni di TuttoMercatoWeb Vincenzo Torrente, grande conoscitore delle dinamiche di questo campionato.

Con l'Empoli virtualmente in A, Bari e Venezia si sono ufficialmente inserite nella corsa alla promozione dopo le vittorie di ieri.

"Assolutamente sì. Il Parma ha fatto una grande rimonta, aiutata anche dai rinforzi di gennaio. Ha avuto più continuità di tutti e può godere di una rosa fortissima, con seconde linee che sarebbero titolari in qualsiasi altra squadra. Ma ormai se la giocano in cinque fino alla fine con eguali possibilità di spuntarla. Si tratterà di partite difficili e tirate: i punti in palio saranno pesanti anche per le loro avversarie e la condizione mentale, nonché motivazionale, farà la differenza, al netto dell'aspetto fisico. Con 15 punti a disposizione, 12 per Bari e Venezia, è tutto apertissimo, anche perché ci saranno diversi testacoda. Non mancheranno le pressioni e prevedo una maggiore attenzione in fase difensiva, più agonismo e meno fronzoli, anche perché non si potrà sbagliare. Sono particolarmente contento che in questa corsa per il secondo posto ci sia finalmente il Bari, che secondo me aveva già le potenzialità per puntare alla promozione diretta. Il mio cuore propende per loro".

A cosa addebita il calo improvviso in campionato della Cremonese?

"Io credo che questa squadra sia stata costruita con l'obiettivo dei play-off, ma i troppi infortuni ne hanno condizionato il rendimento. Il calcio è così e tutti siamo figli dei risultati: Tesser, che pure lo scorsa stagione aveva ottenuto una promozione che mancava da tanti anni, ne ha pagato le spese. Tuttavia la squadra può venire tranquillamente fuori da questa situazione".

Annata senza sussulti per sua ex Salernitana.

"Parliamo comunque di una buona squadra. Purtroppo anche a loro è mancata la continuità giusta per centrare l'obiettivo spareggi, come forse aveva sperato il club. Mi auguro che nell'anno del centenario venga allestita una squadra competitiva per l'alta classifica, come meritano i tifosi. Si è investito su Colantuono con un contratto lungo, cosa che non era stata mai fatta coi suoi predecessori. Mi è sembrato un segnale chiaro da parte della società".

Anche in zona retrocessione non si intravede qualcuno già spacciato.

"Infatti. E' una classifica corta che dà ancora chance a tutti. Anche la Pro Vercelli può crederci se assorbirà le possibili scorie psicologiche derivate dall'ultimo stop con l'Entella. L'equilibrio regna sovrano. E questo vale anche per i play-off: il Foggia è ancora a caccia dell'ultimo posto utile, rivitalizzato anch'esso da un mercato invernale che ne ha aumentato qualità ed ambizioni. Davanti, però, c'è il Cittadella che finora si è fatto apprezzare per continuità e per impostazione di gioco. Sarà una bella lotta anche in questo senso".

Genoa più essenziale che bello, ma ormai salvo.

"Però bisogna uscire da un equivoco di fondo: Ballardini era stato chiamato per salvare questa squadra. E direi che ha assolto pienamente il proprio compito. Le discussioni sul gioco possono venire solo in un secondo momento. Il Genoa è una squadra concreta, che ha una buona organizzazione difensiva. Bisogna dar merito all'ottimo lavoro di Ballardini, per quanto questo Genoa fosse superiore alle dirette concorrenti per la salvezza specie dopo un buon mercato invernale. E' mancato solo il miglior Lapadula, che pure è un attaccante con caratteristiche da Genoa. La squadra, in definitiva, non ha potuto godere dell'apporto di una punta da doppia cifra. Anche in questo caso, da tifoso di questi colori, mi auguro che la famiglia Preziosi possa programmare nell'immediato futuro un obiettivo europeo. Chi ama il Genoa merita certe soddisfazioni".

Corsa scudetto apertissima, come potrebbe finire?

"Il prossimo turno sarà importante. Per ora Napoli e Juve hanno il 50% di possibilità di farcela. La Juve ha ancora un punto in più ed è abituata a gestire momenti come questi ma il Napoli, dopo la vittoria di Torino, ha un entusiasmo incredibile ed è una squadra che fa un bel calcio. La carica nervosa sarà fondamentale ma anche il Napoli di Torino ha mostrato di avere questa qualità. Non si è vista una bellissima partita, ma gli azzurri l'hanno interpretata meglio facendo intravedere una maggiore voglia di vincerla".

Col Padova in B, ed il Lecce ad un passo dalla promozione, quante possibilità dà al Livorno?

"Tantissime. Credo che ormai l'obiettivo, a due giornate dal termine, sia a portata di mano. Solo loro possono lasciarselo sfuggire".

Lei è stato molto vicino alla panchina del Pisa un mese fa.

"C'è stata una possibilità, poi la cosa non si è concretizzata. Si erano aperte anche altre strade in precedenza, ma non sono andate a buon fine per motivi diversi".