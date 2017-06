ESCLUSIVA TMW - Trapani, accordo raggiunto: Fabrizio Salvatori torna granata

© foto di Alessio Alaimo

Missione spagnola positiva. Fabrizio Salvatori torna al Trapani. Il direttore sportivo torna in granata dopo la rinuncia di Magalini per problemi personali legati alla logistica. Intesa raggiunta ieri a Malaga, dal Comandante Morace. Il Trapani riabbraccia Fabrizio Salvatori e ora sarà tempo di mercato. Ad affiancare il dirigente ci sarà Adriano Polenta, già suo collaboratore al Bologna e nell'ultimo periodo in giro a seguire diverse partite. Polenta sarà la figura di riferimento di Fabrizio Salvatori. Il Trapani riparte, con Calori e Salvatori per tornare in serie B...