ESCLUSIVA TMW - Trapani, Arcoleo nuovo Club Manager: “Darò il mio contributo”

Nuovo innesto societario per il Trapani. La proprietà ha deciso di affidare il ruolo di club manager all’ex allenatore granata e del Palermo. Un colpo di fulmine, una scintilla scoppiata dopo una visita al Campo Ribolla di Palermo dove Arcoleo con passione allena giovani calciatori aiutandoli nella formazione. Da lì i contatti e l’idea: Ignazio Arcoleo sarà l’occhio della proprietà sul territorio e sceglie i microfoni di TuttoMercatoWeb per le sue prime dichiarazioni: “Ricoprire la carica di club manager del Trapani Calcio mi rende orgoglioso e più entusiasta che mai. Ringrazio - dice Arcoleo. il presidente, i dirigenti e la proprietà per avermi dato la possibilità di poter contribuire alla crescita della società che ha già basi molto solide. Un grande direttore sportivo, dal carattere vincente come Raffaele Rubino, un direttore generale molto attento e scrupoloso nella gestione della società qual è Giuseppe Mangiarano e un ottimo allenatore, Francesco Baldini alla guida di una squadra di buon livello che farà grandi imprese. C'è poi Sandro Porchia nel settore giovanile che scopre il talento dei giovani calciatori che sono - conclude Arcoleo - la linfa vitale di una società”.