esclusiva Trapani, Castori: “Carichi e convinti, meritiamo la salvezza”

vedi letture

Un cammino da playoff, dalla ripresa terzo posto in classifica. E tanta voglia di centrare una salvezza che avrebbe i canoni del miracolo sportivo. Ma la corsa del Trapani, verso un obiettivo che sembrava insperato, oggi è a pieno titolo, soprattutto dopo la vittoria di ieri contro il Pescara. “Un cammino così, una rimonta del genere, merita di arrivare alla salvezza”, dice l’allenatore granata Fabrizio Castori a TuttoMercatoWeb.

Ora dovrete affrontare Perugia e Crotone.

“Ci giochiamo tutto, saranno due partite nelle quali bisognerà stare in apnea dando fondo a tutte le risorse che abbiamo senza risparmiarci. La squadra ha benzina e voglia. Siamo carichi e convinti. Ce la giochiamo”.

Quali tasti ha toccato dal suo arrivo a Trapani?

“Il mio è un calcio fatto di intensità, identità precisa. E poi c’è l’esperienza dei veterani che danno il giusto aiuto ai più giovani a cui magari manca un po’ di equilibrio. Ma non c’è tempo di pensare ad altro. Lunedì c’e una partita da dentro o fuori, la giocheremo senza troppi tatticismi. Metteremo in campo il nostro calcio fatto di intensità. Ho cercato di dare la mia impronta, i ragazzi mi hanno seguito. Nel calcio non ci sono segreti”.

”Ah, se fossi arrivato prima...”. Ogni tanto lo pensa, mister?

“No. Perché intanto voglio vedere come finisce. Non voglio fare dietrologia. Peccato per i due punti di penalizzazione, non so fino a che punto sia stato corretto penalizzarci, ma la situazione è ancora rimediabile”.

Potrebbe esserci uno stravolgimento in classifica. Pare che la Procura Federale possa fare delle indagini sulla Juve Stabia. Il Trapani guarda con attenzione questa vicenda?

“Non entro in questioni che non conosco, ma leggo che altre squadre hanno problemi. Dunque spero che sia fatta chiarezza ai fini della regolarità del campionato e sarebbe più opportuno che ciò avvenisse entro la stagione in corso anche per tutelare chi rincorre e si gioca un obiettivo”.