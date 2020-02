© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Accostato più volte all’Avellino senza che ci sia mai stata una vera e propria trattativa, l’attaccante del Trapani Felice Evacuo è stato premiato ieri sera a Castellammare nell’ambito della cerimonia “Italian Sport Awards”. Miglior bomber in circolazione della serie C (in totale 194 gol, 27 in cadetteria), l’esperto centravanti ha dichiarato quanto segue ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: “Anzitutto sono molto contento di questo premio, è un bel riconoscimento per la mia carriera e sono orgoglioso. Quanto alla mia squadra, il Trapani ha cambiato molti uomini nella sessione invernale del calciomercato e ci vorrà un pochino di tempo per trovare la giusta intesa. Crederemo fino alla fine nel raggiungimento della salvezza, nelle partite precedenti abbiamo dimostrato di avere delle potenzialità. Ora andremo a giocare a Salerno, in uno stadio caldo a cospetto di una formazione che potrebbe arrivare addirittura seconda dietro il Benevento. Non abbiamo nulla da perdere e non partiamo già battuti. Il calcio è imprevedibile e speriamo di fare un’ottima gara”.