Nessun ribaltone, piena fiducia nel lavoro di Fabrizio Castori. Il Trapani va avanti con il suo allenatore. Oggi un pareggio rocambolesco contro la Juve Stabia, ma una classifica e un calendario che impongono ai granata di proseguire con fiducia la lotta per la salvezza. E a rafforzare la posizione del tecnico ci pensa l’avvocato Paolo Giuliano, consigliere delegato all’area sportiva della società granata ai microfoni di TuttoMercatoWeb. “Dispiace che il mister debba leggere certe cose, non so da dove vengano fuori. Castori non è assolutamente in discussione”. Caso chiuso, voci spente sul nascere. Il Trapani pensa già alla prossima partita di martedì sera contro la Virtus Entella...