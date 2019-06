Fonte: Luca Esposito

Il neo presidente del Trapani Giorgio Heller ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha rilasciato una breve dichiarazione sul suo nuovo ruolo alla guida del club siciliano appena acquistato da Maurizio De Simone: “Sono onorato ed emozionato per questo nuovo e grande progetto, ora abbiamo bisogno solo dell’entusiasmo e del sostegno dei tifosi, che auspico, saranno in tanti tra sabato e domenica, a prenotare il proprio abbonamento. Da questa sera sarò già in città. Vicino ai granata con chi ha il cuore granata.”