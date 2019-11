ESCLUSIVA TMW - Trapani, Heller: "Petroni in 48 ore ci ha salvato"

Fonte: dall'inviata Claudia Marrone

Nell’intervallo della sfida fra Livorno e Trapani, coi siciliani avanti per 2-0, il presidente ospite Giorgio Heller ha parlato ai nostri microfoni facendo il punto sulla situazione: “Ovviamente prima di dare giudizi aspetto la fine della partita perché dopo un avvio complicato è difficile giudicare solo il primo tempo. Mi aspetto anche nella ripresa una squadra solida che ha capito gli errori commessi e ne fa tesoro”.

I problemi societari sono alle spalle?

“Siamo giovani dal punto di vista del management e un periodo d’assestamento serviva. Ho scelto Petroni perché è una persona seria, un grande imprenditore che in 48 ore ha salvato il Trapani. E crede in questa avventura. Mi spiace in Italia si voglia sempre etichettare qualcuno”.

Come mai l’avvicendamento Rubino-Nember?

“Serviva una scossa, ma in quel momento non era opportuno mandare via il mister, ma Rubino che comunque non finirà mai di ringraziare per quanto fatto”.