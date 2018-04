ESCLUSIVA TMW - Tre club di Serie B vogliono l'attaccante 2000 Colley

© foto di Giovanni Padovani

Tre club di Serie B sono sulle tracce di Lamin Colley. Attaccante classe 2000, il calciatore gambiano ha preso parte al Torneo di Viareggio col Parma e proprio la società emiliana è una di quelle interessate all'acquisizione del suo cartellino dal Sammaurese, oltre all'Ascoli e alla Virtus Entella.

Nel club di San Mauro si sta mettendo in evidenza anche un altro calciatore: si tratta del centrocampista classe '99 Michael Venturi: per lui già diverse società di Serie C si sono fatte avanti.