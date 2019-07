ESCLUSIVA TMW - Ujkani: “Palermo, peccato. Ma con Lucchesi immaginavo...”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Che peccato per la scomparsa del Palermo, sono davvero dispiaciuto. Il Palermo mi ha portato in Italia, mi ha fatto diventare giocatore. Vederlo scomparire mi fa male. Ma sono sicuro che presto questa piazza risalirà e tornerà dove merita”. Parole amare quelle di Samir Ujkani, ex portiere del Palermo, oggi al Rizespor. Una situazione complicata Ujkani l’aveva vissuta pure a Pisa e anche a Pisa c’era Fabrizio Lucchesi, seppure prossimo all’uscita con Petroni in prima linea. “Lucchesi - dice Ujkani - lo ricordo a Pisa, con lui è andato tutto storto. C’era Gattuso che già immaginava come potesse finire con lui e Petroni. Meno male che c’era il mister, siamo stati forti ad andare contro Lucchesi e Petroni, anche se il direttore nell’ultimo periodo, poi, non ha avuto grande forza perché decideva tutto il presidente. Non abbiamo preso stipendi per mesi, non abbiamo fatto gli allenamenti perché il mister era andato via ma poi è tornato per noi. E abbiamo fatto di tutto per fare uscire questa gente dal Pisa. Poi è arrivato Corrado che ha salvato la società del fallimento. Quando al Palermo è arrivato Lucchesi ho avuto una brutta sensazione, mi dispiace dirlo. Ma - continua il portiere del Kosovo - basta vedere gli ultimi anni, è stato sfortunato in tante circostanze. Non è una bella cosa. Ma al di là di Lucchesi conta che oggi il Palermo deve ripartire dalla Serie D, da zero. E spero torni grande”.

E lei?

“Ho ancora due anni di contratto al Rizespor. Vedremo... vorrei giocare e impormi. Qui al momento non mi è possibile, ma sono un professionista, mi alleno, mi tengo in forma. In attesa di dimostrare il mio valore”.