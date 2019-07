ESCLUSIVA TMW - Urbani: "Schenetti-Cittadella? Valutiamo le soluzioni"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, quando il calciomercato ha ufficialmente preso il via ha parlato l'agente Luca Urbani, che cura gli interessi di alcuni dei nomi più chiacchierati di questa sessione.

Dopo cinque anni, sembra essere concluso il rapporto tra il Cittadella e Schenetti: conferma?

"Per il momento Schenetti è ancora un calciatore del Cittadella, è in scadenza al 2020, ma è in uscita. Orientativamente c'è l'accordo con il club, col quale abbiamo un ottimo rapporto, ed è quindi giusto ascoltare le proposte che stanno arrivando. Appena ci sarà il giusto incastro tra le varie parti, si potrà procedere, è giusto far coincidere gli interessi di tutti".

Si parla di Monza e Bari in C, della Cremonese in B.

"Si, queste sono alcune della squadra che hanno cercato il mio assistito, ma non sono le uniche. A ogni modo c'è la garanzia di campionati importanti".

A proposito di Monza, D'Errico è seguito da svariati club: il rinnovo con i brianzoli lo toglie dal mercato?

"D'Errico è un giocatore fondamentale per il progetto Monza, il 10 giugno ha rinnovato e sicuramente continuerà con i brianzoli. Sarà la bandiera e, probabilmente, il capitano".

Sarà forse sul mercato, dopo aver smaltito l'infortunio, Varnier: che futuro si prospetta per lui?

"Il giocatore svolgerà il ritiro con l'Atalanta, e al termine faremo le prime analisi. Purtroppo, proprio nel momento clou, è stato colpito da un brutto infortunio al crociato, ed è reduce da un anno di inattività. Adesso, con serenità e tranquillità, si dovrà tornare prima al calcio giocato, poi vedremo. Il fatto che sia stato cercato da alcuni club mi fa piacere, vuol dire che ha seminato tanto".